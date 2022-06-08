Какой исторический грех Хюррем не показали в «Великолепном веке»

За это отдельное спасибо киношникам.

Главная героиня популярного турецкого сериала «Великолепный век» Хюррем-султан — влиятельная историческая фигура. Женщина действительно была самой большой любовью султана Сулеймана и жила в Стамбуле много веков тому назад.

За всю свою жизнь Хюррем пришлось совершить немало неправильных поступков. Например, в сериале четко показали, что рыжеволосая бестия имела прямое отношение к казни сына Сулеймана и Махидевран Мустафы.

Однако киношники не упомянули, что после этого трагического события народ, как и янычары, были крайне недовольны ужасающим поступком своего правителя. В городе стали вспыхивать бунты.

В итоге в реальной жизни Хюррем была очень недовольна наглым поведением рабов. Женщина боялась не только за свою жизнь, но также за жизнь каждого своего ребенка и внука. И именно по этой причине она и перешла к контрмерам.

Хюррем приказала лишать мужского достоинства любого, кто выскажется против нее и Сулеймана. А тех людей, которые открыто поднимали бунты, ждало куда более страшное наказание – их и членов их семей пытали.

Спасибо создателям «Великолепного века», что нам это не показали.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.