С акцентом на изящные щиколотки: Бузова в струящемся платье в крапинку отметилась в итальянском ресторане

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что много работает и благодаря труду стала знаменитостью. Только на шоу «Дом-2» четыре года блондинка была участницей, а потом больше 10 лет также вела проект.

Теперь артистка также поет и играет в театре. Она не перестает удивлять поклонников образами. А не так давно звезда дала большой концерт в Москве.

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Примечательно, что Ольга решила устроить себе отдых. Она признавалась, что с трудом делает большие покупки, но вот на путешествия всегда готова раскошелиться. На этот раз артистка приехала в Турцию.

Она загорает и купается в бассейне. Вечерами Бузова предпочитает пройтись и поужинать. Если накануне она еще щегольнула в комбинезоне яркого цвета, то теперь выбрала еще более романтичный лук.

Во время променада звезда покрасовалась в черном струящемся платье в крапинку. Наряд на тонких бретельках подчеркнули ее тонкие щиколотки. Она дополнила лук сланцами и белой сумкой. Волосы Ольга заплела в косичку.

На этот раз артистка пришла с подругой в ресторан с красивым видом на город. Они заказали себе по тарелке с пастой.

«Когда хотели похудеть, но пришли в итальянский ресторан», — написала блондинка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего классная», «Выглядишь роскошно», «Ох, Оля! Какая ты красивая», «Платье очень вас красит! Фигурка сразу точеная», — прокомментировали кадры подписчики.

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