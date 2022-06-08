«Мы родители нашего сына»: Алиана Устиненко высказалась о возможности воссоединения с Сашей Гобозовым

Бывшие участники «Дома-2» Алиана Устиненко и Саша Гобозов закрутили роман на проекте и сыграли свадьбу. Но союз не сложился. После рождения сына Роберта Алиана и Саша разошлись.

Между тем, как выясняется, поклонники пары экс-участников «Дома-2» верят в их возможное воссоединение.

Им кажется, что Саша Гобозов до сих пор не может забыть Алиану Устиненко. В соцсети поклонники поинтересовались у Алианы, дала бы она бывшему мужу еще один шанс.

Та ответила категорично, давая понять, что возврата к прошлому не будет.

«Люди разошлись почти семь лет назад. Значит, так посчитали нужным. Вы хоть понимаете, что такое семь лет? У каждого уже давно своя жизнь. Мы родители нашего сына Роберта. На этом все», — высказалась Алиана Устиненко в микроблоге.

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