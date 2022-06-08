«Снова вместе»: Брежнева в белом платье с сестрами и моложавой мамой прокатилась на машине

Певица показала, как отпраздновала день рождения мамы. Впервые за пять лет ее семья собралась вместе.

Вера Брежнева является известной певицей. Она много лет выступала с группой «ВИА Гра», а теперь артистка уже знаменита как сольная исполнительница. Она счастлива в браке с Константином Меладзе.

Влюбленные редко выходят в свет вместе. А недавно блондинка уехала в Италию. Она иногда приезжает в Польшу, чтобы работать волонтером на складе, но к началу лета звезда вернулась в свой особняк.

Не так давно Вера отметила день рождения мужа. А 8 июня она устроила праздник для своей мамы, которой исполнилось 70 лет.

Ради Тамары Галушка приехали и другие ее дочки: Виктория, Анастасия и Галина. Днем они посидели в ресторане среди пальм. А вот потом им довелось покататься на машине. Брежнева облачилась в белое платье, как и сестры, а именинница была в рубашке и брюках. Они пели песни и общались.

«Снова вместе. Последний раз мы собирались в таком составе ровно 5 лет назад. По этому же поводу. День Рождения нашей мамочки. Главная ценность была, есть и будет — наша семья. А лучший подарок для мамы, особенно сейчас — увидеть своих 4х дочек пусть даже всего на сутки. Мама. Галя. Вера. Вика. Настя», — написала звезда.

В такой особенный день не обошлось без торта. Поклонники восхитились кадрами и осыпали их комплиментами. Многие отметили, что все сестры унаследовали от своей мамы лучшее. К слову, Тамара Витальевна поразила их своим моложавым видом.

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