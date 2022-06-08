«В одном интересном месте»: Саша Черно поделилась снимком с Лобного места «Дома-2»

Саша Черно совершила знатный камбек, появившись на «Поляне» «Дома-2».

Но сначала Саша Черно попросила съехать от нее и сына мужа Иосифа Оганесяна.

Скандалы в семье достигли апогея, и пара решила сделать паузу, чтобы разобраться в происходящем и в том, нужны ли они еще друг другу.

Саша Черно отправилась залечивать раны на телестройку, которую считает своим вторым домом. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена на Лобном месте.

«Сегодня была в одном интересном месте, в котором прожила четыре года. Как дома.

Кто бы что ни говорил про «Дом-2», и я в свое время в том числе, было всякое, но здесь я встретила своего мужа, (да, у нас сейчас все далеко не гладко), у нас родился ребенок, мы сыграли свадьбу. В любом случае, это был очень хороший старт для каждого участника! Кто-то им воспользовался, кто-то, к сожалению, нет», — поделилась Саша Черно.

Она дала понять, что на проекте не осталась, вернулась после Лобного домой, где ее ждал маленький сын Стефан.

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