Голливудский шик: Боня в атласном платье-бюстье в пол с открытой спиной козырнула в Стамбуле

Телеведущая показала, как за один день может преобразиться: днем без макияжа ест бургеры, а вечером дефилирует в роскошном наряде.

Виктория Боня уже давно стала медийной личностью. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», но потом работала телеведущей и занялась своим бизнесом.

Много лет она живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Светская львица часто хвастается своими нарядами и дает советы. Недавно она провела несколько дней в Москве, где успела щегольнуть в модных джинсах и повеселиться на концерте Бузовой.

Примечательно, что Боня решила отдохнуть в Стамбуле. Она приехала туда накануне. По всей видимости, бизнес-леди собралась выйти в свет. Она сняла видео, показав свое преображение.

Светская львица сначала была без макияжа в летнем наряде и ела бургеры. Потом Виктория облачилась в силуэтное платье-бюстье из атласа цвета фуксии. Наряд в пол подчеркнул ее изгибы фигуры, а открытая спинка стала изюминкой образа.

Звезда устроила дефиле. Перчатки в тон и распущенные волосы завершили образ. Она покрасовалась в лучах заходящего солнца.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Ее осыпали комплиментами. «Какая красивая», «Это роскошно», «Фигурка просто лишает дара речи», «Ох, ну что за дива», «Какая ты прекрасная леди», «Платье производит эффект вау», «Когда в 42 выглядит лучшем, чем в 20», «Ну я просто тащусь от этого образа», — прокомментировали кадры подписчики.

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