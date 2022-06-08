Мамина куколка: сестра Жанны Фриске нарядила дочку в костюм в горизонтальную полоску для прогулки

Наталья Фриске наслаждается материнством, тая от любви к крошке Луне.

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья два месяца назад впервые стала мамой. Восьмого апреля Наталья Фриске родила дочку, девочке она дала необычное имя Луна.

Сейчас Наталья Фриске получает удовольствие от своего долгожданного материнства. Она много времени проводит вдвоем с малышкой Луной.

Наталья Фриске делится эмоциями и трогательными моментами общения с дочкой со своими подписчиками, чтобы и они могли разделить с ней радость, наблюдая за крохой.

На этот раз молодая мама запечатлелась во время прогулки с Луной. Наталья Фриске покачалась с дочкой на садовых качелях. Малышку она развернула к камере спиной, поскольку пока не готова показывать лицо девочки публике.

Лицо молодой мамы светится от счастья, когда она прижимает к себе маленький нежный комочек.

Интересно, что Наталья Фриске с пеленок приучает дочку к модным нарядам. На прогулку она облачила Луну в костюм в трендовую горизонтальную полоску.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.