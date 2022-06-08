Элегантная леди в черном: Оксана Федорова запечатлелась в объятиях мужа-офицера

Оксана Федорова является известной телеведущей. Однако в начале карьеры она была участницей конкурсов красоты. 20 лет назад Оксана стала победительницей престижного конкурса.

Она завоевала титул «Мисс Вселенная». И теперь спустя годы поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит брюнетка. Она в свою очередь успела дважды стать мамой.

Федорова уже почти 11 счастлива в браке с офицером ФСБ и сотрудником администрации Президента РФ Андреем Бородиным. У пары растут дети: восьмилетняя дочка Елизавета и девятилетний сын Федор.

Обычно светская львица посещает разные мероприятия, наряжается для красных дорожек. Но на этот раз Оксана поделилась редким фото с возлюбленным.

В кадре она предстала в брюках клеш и тунике. Федорова оказалась в объятиях мужа, который рукой ее приобнял. Они позировали у машину в лучах солнца.

Поклонники восхитились парой. «Очень красивые», «Ох как красиво», «Оксана, вы в надежных руках», «Какая пара», «Выглядите просто превосходно», «Вы прекрасная пара», «Ну прям шикарно», «Идиллия», — стали писать пользователи Сети.

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