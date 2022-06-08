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Ефим Шифрин набросился на комментирующих новости артистов

Комик призвал своих коллег «беспрестанно кляузничать».

Ефим Шифрин набросился на комментирующих новости артистов
Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press

Известный комик Ефим Шифрин долго молчал о ситуации в мире, в отличие от многих своих коллег. Однако все же не удержался и написал свое послание в социальных сетях.

«Что бы сказала Анна Андреевна о моих коллегах, которые сейчас комментируют буквально каждую новость в Сети, ходят между парт с указками и раздают оценки всем, кого, наверное, мнят своими учениками?» — написал артист в своем Telegram-канале.

Шифрин, в свою очередь, призвал своих коллег по шоу-бизнесу «беспрестанно кляузничать».

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