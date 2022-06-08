Маргарита Симоньян: «В Австралию пришла беда, откуда не ждали»

Известная журналистка Маргарита Симоньян в ироничной манере прокомментировала сообщение австралийских СМИ, в котором говорится, что рестораны быстрого питания KFC столкнулись там с кризисом.

«В Австралию пришла беда, откуда не ждали: в местных забегаловках KFC — недостаток листового салата, и теперь в сэндвичи будут добавлять капусту. Осталось избавиться от курицы в кляре, булочек, добавить нужные ингредиенты — и получатся отличные щи», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Кстати, недавно Маргарита высмеяла закрытие «Макдоналдсов» по России. Журналистка написала, что «пусть это останется самой большой проблемой для нашей страны».

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