Беременная Тодоренко щегольнула в силуэтном мини-платье и жакете цвета «взбесившейся Барби»

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Зрители ее знают благодаря шоу «Орел и решка». В свое время она также участвовала в украинской «Фабрике звезд».

В последнее время артистка зачастую снимает свои передачи. А весной она снималась в шоу «Маска», где и рассекретила свою вторую беременность. Звезда уже растит сына Михаила, а теперь решила не узнавать заранее пол ребенка.

больше по теме Беременная Тодоренко в трикотажном платье с мужем и сыном отметилась в канадском аэропорту Телеведущая на последних сроках беременности прилетела в Северную Америку.

Многие знакомые уверены, что у Регины будет дочка. К слову, она даже на последних сроках беременности не сидит дома. Телеведущая отдохнула на Бали, а также слетала с мужем Владом Топаловым и сыном в Канаду.

А теперь в Сети появилось видео со съемок телепередачи, где Тодоренко отметилась в монохромном наряде. Она облачилась в силуэтное платье и жакет оверсайз цвета взбесившейся Барби.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие заметили, что у нее аккуратная фигура, хоть она и в интересном положении.

«До чего красивая», «Как идет наряд», «Ой, такой животик», «Региша, ну ты прекрасная», «Ну что за мамочка», «Наряд прям особенно удался», «Какая милашка», «Безумно стильно», «Ох, ну просто леди изящная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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