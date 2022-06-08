«Вот он растет»: Саша Гозиас из «Дома-2» показала очаровательного сына-блондина

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас — мама двух детей. У нее подрастает дочка София и сын Миша. Девочку Саша родила в первом браке, мальчика — во втором.

Михаилу осенью исполнится два года. Сейчас, судя по всему, Саша Гозиас вместе с детьми находится в Калининграде, где живет ее мама.

Экс-участница «Дома-2» запечатлела сына-блондина Мишу на пляже, на берегу Балтийского моря и рассказала, что у парня непростой характер.

Несмотря на то, что мальчику нет еще и двух лет, Саше Гозиас уже приходится его ругать.

«Вот он растет. Проявляет свой пацанский характер. Иногда с перебором! Может укусить, ущипнуть, стукнуть. Я тут же пресекаю, объясняю, что так нельзя. Он слушается, но может огрызнуться. Понимаю, что сегодня он шлепнул меня или Софию, а завтра проявит себя в саду, например. Ругаю», — рассказала Саша Гозиас о сыне.

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