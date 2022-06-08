«Как Хюррем султан»: Элина Камирен подловила танцующую дочку от Саши Задойнова

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен вместе с наследницей Александрой отдыхает в Стамбуле.

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен обожает путешествия. В эти дни она наслаждается восточной красотой турецкого города Стамбул.

Здесь Элина Камирен проводит время с дочкой Александрой от Саши Задойнова и своей мамой.

Элина Камирен переезжает из отеля в отель и рассказывает о преимуществах нового места отдыха и нюансах, которые поджидают туристов в Стамбуле.

Часто в объектив видеокамеры Элины Камирен попадает и ее красавица-дочка Саша. На этот раз Элина запечатлела, как малышка танцует от радости, увидев вкусняшки в номере отеле. Александра красиво двигается, изображая из себя восточную красавицу.

«Александра танцует, как Хюррем султан. Пока мы гуляли, у нас в номере вкусняшки появились. Все, как я люблю, — пахлава, арбуз и вино», — поделилась Элина Камирен.

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