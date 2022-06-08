«Разрушаются театры»: бывшая свекровь Чулпан Хаматовой объяснила, что актриса на самом деле делает в Латвии

Актриса сбежала в Европу в сложное для России время.

Бывшая свекровь Чулпан Хаматовой, 83-летняя народная артистка России Ольга Волкова, прокомментировала побег бывшей родственницы из России. Женщина в ужасе от того, что происходит.

«Я просто не понимаю, почему, когда страна в таком состоянии, когда мы трудно живем, мы должны говорить о Чулпан Хаматовой? Больше проблем нет? Разрушаются театры, не найти работы. У нас очень много проблем. Она там работает, играет спектакли, ездит с концертами. А что случилось, то случилось», — заявила Волкова kp.ru.

Артистка сетует, что в адрес Чулпан — уж больно много злобы.

«Адабашьянову не лень сказать, что она говно и чуть не проститутка, я просто пожимаю плечами», — добавила актриса.

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