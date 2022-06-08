Прилучному назло: Карпович подчеркнула бомбическую фигуру в костюме из латекса с кожаной баской

Актриса Мирослава Карпович предстала в дерзком образе на съемках фильма.

Актриса Мирослава Карпович устроила настоящую провокацию для Павла Прилучного, который в эти дни проводит время в компании молодой красавицы Зепюр Брутян.

Мирослава Карпович покрасовалась в костюме из латекса, который плотно обтянул ее стан, да еще подчеркнула талию баской из кожи. Завитые волосы Мирослава красиво уложила, создав эффект небрежности. Образ получился бомбический.

Он — для роли в кино, о котором Мирослава Карпович рассказала под фото.

«Еще один новый проект #скотчивиски. Мощнейшая команда. Спасибо всем-всем цехам, что носили на ручках. Спасибо моему золото-партнеру Михаилу Семеновичу за тандем, спасибо режиссеру проекта Анарио Мамедову за такого партнера и творческое доверие. Ждите в кино и на всех троллейбусах страны», — пообещала Мирослава Карпович поклонникам.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.