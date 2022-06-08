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Ксения Собчак высмеяла необычный наряд Филиппа Киркорова

Светская львица в очередной раз съязвила.

Ксения Собчак высмеяла необычный наряд Филиппа Киркорова
Ксения Собчак. Фото: соцсети

Не проходит и дня, как так называемая журналистка Ксения Собчак бы не съязвила. Светская львица считает себя профессиональным репортером и, таким образом, вроде как высказывает свою «независимую» точку зрения.

На этот раз досталось Филиппу Киркорову. Поп-король прогуливался по летней Москве в цветочном костюме от Gucci, что не оставило равнодушной женщину, которой больше всех надо.

«В Парке Горького зацвел Киркоров», — злобно написала она.

Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Филипп Киркоров. Фото: соцсети

Кстати, многие поклонники удивляются — откуда у Собчак столько свободного времени. Ведь она язвительно комментирует практически все, что происходит. Может, действительно у нее проблемы в личной жизни.

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