Собчак назвала свою любимую еду в столовой МГИМО

Так называемая журналистка Ксения Собчак училась в Московском университете международных отношений на факультете политологии. В соцсетях светская львица вспомнила — какую еду в учебном заведении ела чаще всего.

«У меня с учебой в МГИМО всегда ассоциируются сосиски, которые там в столовой ели все время», — написала она в своем канале.

При этом бывшая ведущая «Дома-2» призвала своих подписчиков не забывать про завтраки.

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