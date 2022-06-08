В американском стиле: Кети Топурия мерцающем мини-платье и жакете предстала на природе

Певица поделилась кадром с праздника, который устроила в честь мужа Льва Деньгова.

Кети Топурия является одной из самых известных исполнительниц в России. Она уже много лет выступает с группой «А’Студио». Певица может похвастаться не только сильным вокалом, но и большим гардеробом.

Она регулярно хвастается новыми образами, демонстрируя то джинсы, то кардиганы. А на сцене звезда хвастается элегантными нарядами.

После того, как Кети вернулась с гастролей она проводит время с дочкой Оливей и сыном Адамом. А на днях певица отпраздновала день рождения мужа Льва Деньгова.

Они устроили грандиозную вечеринку в загородном доме. Там собрались родные и друзья. Топурия щегольнула в коротком серебристом платье с эффектом мерцания и черном жакете. Лук дополнили босоножки на шпильке.

Солистка «А’Студио» подчеркнула свои стройные ноги. Она предпочла образ в американском стиле. Кети покрасовалась с подругой на природе и своей дочкой, которая предстала в белом праздничном платье.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она похорошела, хотя после родов прошло чуть больше года. «Просто красотка», «Ох эти бесконечны ноги», «Как вы круто выглядите», «Это роскошно», «Классная такая», «Ох, Кети, вы потрясающая», «До чего крутая», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.