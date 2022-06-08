«Моя сестра делала»: Вера Брежнева похвасталась подарком для мамы на юбилей

Известная певица Вера Брежнева, которая сейчас находится в Италии, восьмого июня отмечает главный праздник своей семьи.

В этот день исполнилось 70 лет маме вокалистки, Тамаре Галушка. В микроблоге Вера Брежнева показала подарок, который ее сестра сделала для виновницы торжества.

Это картина под названием «Четыре сестры» — по количеству дочерей Тамары Галушка. Вера Брежнева, судя по всему, очень вдохновилась идеей подарка и им самим. Она разместила фото презента в микроблоге.

«Моя сестра делала подарок маме, а сделала всем нам. «Четыре сестры». Для мамы», — поделилась в микроблоге Вера Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала виновницу торжества, свою маму в ресторане. Судя по всему, Тамара Галушка сейчас находится в Италии, рядом со средней дочкой.

Напомним, у Веры Брежневой есть старшая сестра Галина и две младшие — двойняшки Виктория и Анастасия.

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