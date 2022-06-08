В России массово отменяют концерты группы «Би-2»

На этот раз — в Санкт-Петербурге.

Организаторы Петербургского международного экономического форума отменили запланированный ранее концерт группы «Би-2». Мероприятие должно было состояться 17 июня. Билеты стоили от 50 тысяч рублей.

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года», — сообщили музыканты в соцсетях.

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