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«Мастхэв на лето!»: Бородина выбрала шифоновое платье бэби-долл и сумочку Fenty

Телеведущая закупила даже обувь, сумки и наряды люксовых брендов.

«Мастхэв на лето!»: Бородина выбрала шифоновое платье бэби-долл и сумочку Fenty
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в России. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Ксения порой появляется на светских раутах.

После развода с Курбаном Омаровым она стала веселиться с подругами, больше путешествовать. Телеведущая не скрывает, что теперь намерена наверстать упущенное время.

Бородина всегда следила за трендами. Она покупает дорогостоящие наряды для дочек. Сама телеведущая недавно отдохнула в Стамбуле, где не только ужинала в роскошных ресторанах, но и устроила шопинг.

А теперь она решила показать свои обновки. Для начала Ксения открыла две коробки с туфлями и мюлями. Также она показала сумку Fenty.

«Пришли туфли! Красивые какие! Я заказала себе туфли GIA GIA — считаю, что это мастхэв на лето! Эту я давно хотела!» — сказала звезда.

Потом Бородина примерила шифоновое платье в стиле бэби-долл. Она сочетала его с сумкой-седлом Dior. Телеведущая не стала скрывать, что хорошо потратилась. Такой наряд стоит около 100 тысяч рублей, а сумка стоит еще дороже.

«Так, уже один образ я примерила на себя! Это вечерний образ! Смотрите, как классно смотрится! Босоножки, сумка Dior», — сказала телеведущая.

Примечательно, что Ксения похвасталась еще одним платьем и плетеной пляжной сумкой. Она отметила, что это курортный образ.

Ксения Бородина показала обновки. Фото: соцсети звезды

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