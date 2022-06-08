«Поехала я в одно местечко»: Саша Черно подтвердила свое возвращение на «Дом-2»

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Саша Черно в ближайшее время, судя по всему, вновь появится на телеэкране.

В микроблоге Саша Черно дала понять, что после разрыва с мужем Иосифом Оганесяном готова отправиться на проект. «Дом-2» она назвала своим отчим домом.

«Поехала я в одно местечко, которое вы все знаете. Как говорят, когда нам плохо, надо идти в отчий дом. Это примерно тоже самое. Поехала я на «Поляну», в общем», — объявила в микроблоге Саша Черно.

Она не уточнила, намерена она вернуться на проект в качестве участницы или же едет на «Поляну», чтобы принять участие в Лобном, которые проходят по вечерам.

Напомним, ранее о том, что его жене поступило предложение вернуться на «Дом-2», рассказал Иосиф Оганесян. Накануне они с Сашей Черно разъехались. И сразу же после этого Сашу позвали на телестройку.

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