Четыре слова: что сказала Алла Пугачева в ответ на новое дерзкое заявление Максима Галкина

Певица Алла Пугачева отреагировала на слова своего мужа Максима Галкина.

Доказывая, что он востребован у израильской публики, Максим Галкин размещает в соцсети видео своих концертов.

По этим фрагментам можно судить о том, как принимают пародиста Максима Галкина в Израиле.

Между тем, Максим Галкин остался недоволен тем, как российские СМИ трактуют его выступления и пародии на известных личностей.

В микроблоге шоумен разместил видео, в котором объяснил, что он имеет в виду и обозначил свою позицию, заявив, что и дальше будет критиковать и высмеивать чиновников и пропагандистов во время своих концертов.

На это видеообращение отреагировала жена Максима Галкина, певица Алла Пугачева. Она разместила видео с обращением мужа в своем микроблоге и дала понять, что целиком и полностью поддерживает супруга.

«Имеющий уши да услышит!» — подписала кадры Алла Пугачева.

Всего четырьмя словами, лаконично, Алла Борисовна обозначила свою позицию. Возможность оставлять комментарии под постом Примадонна отключила.

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