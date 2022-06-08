Сын медиамагната Киселева певец ВладиМир женился на своей избраннице

Прекрасное событие состоялось в семье известного медиамагната Владимира Киселева и его жены Елены Север.

На днях женился один из двух сыновей пары, 22-летний певец ВладиМир. Молодой человек пошел под венец со своей избранницей, студенткой МГИМО по имени Екатерина.

По некоторым данным, ВладиМир и Екатерина вместе уже шесть лет, пара тщательно скрывала свой многолетний роман от поклонников.

Как сообщает телеграм-канал «Оливье с икрой», пышное торжество состоялось в загородном клубе Agalarov Estate.

В числе гостей свадьбы была замечена прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, семейство Груздевых.

Музыкальные подарки молодоженам подготовили рэпер МОТ и исполнительница хита «Солнце в Монако» Люся Чеботина, которая является возлюбленной брата жениха, певца ЮрКисса.

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