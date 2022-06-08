На стиле: Агата Муцениеце в небесно-голубом платье отметилась с Александром Робаком

Актриса проводит время на съемках нового фильма. Она поделилась редкими кадрами.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Агата снялась в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол».

После развода с Павлом Прилучным у нее прибавилось ролей. Более того, она похудела и стала одеваться более женственно. Она успевает растить двоих детей, посещать вечеринки и красные дорожки.

Примечательно, что уже несколько недель Агата находится в Кирове. Она проводит время на съемках второй части фильма «Честный развод». Лишь иногда актрисе удается отдохнуть и повеселится.

На этот раз она поделилась редкими кадрами, на которых предстала с Александром Робаком. Они снова работают вместе. Актеры предстали в машине.

Агата успела отметиться в трикотажном небесно-голубом платье. Такой наряд стал трендом сезона. Ранее Вера Брежнева, Ксения Бородина и други звезды отметились в таком образе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена Прилучного. Многие осыпали ее комплиментами. «Божечки, ну какая фигура. Агата, ты само совершенство!», «Ну ничего себе! Побольше носите женственного, вам очень идет!», «Хороша! Особенно в красивых платьях», «Очень грамотно подобран стиль и крой платья, вы очень красива!», «Как приятно вас видно с Сашей», — прокомментировали пост подписчики.

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