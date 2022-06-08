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Это кусочки концертов! Галкин заявил, что его заграничные выступления неправильно поняты

Максима Галкина также поддержала его жена Алла Пугачева.

Это кусочки концертов! Галкин заявил, что его заграничные выступления неправильно поняты
Максим Галкин. Фото: соцсети

Гастроли Максима Галкина в Израиле — в самом разгаре, многие отрывки его выступлений просочились в Сеть. И, стоит отметить, многим россиянам они не понравились.

Например, Мария Шукшина высказалась в своем телеграме по поводу концерта Галкина, заметив, что это никак нельзя назвать «охотой на ведьм».

Галкин поспешил отреагировать на публикации в СМИ по поводу его концертов. Он заявил, что судить о них нельзя только по кусочкам выступлений. Он вовсе не хотел никого «облить грязью», напротив, дескать, сильно переживает за свою родину и соотечественников. И собирается и в дальнейшем жечь своим глаголом.

Отметим, что после этого впервые публично поддержала Максима Галкина его жена Алла Пугачева, которая попросила в соцсетях услышать ее мужа.

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