Это кусочки концертов! Галкин заявил, что его заграничные выступления неправильно поняты

Гастроли Максима Галкина в Израиле — в самом разгаре, многие отрывки его выступлений просочились в Сеть. И, стоит отметить, многим россиянам они не понравились.

Например, Мария Шукшина высказалась в своем телеграме по поводу концерта Галкина, заметив, что это никак нельзя назвать «охотой на ведьм».

Галкин поспешил отреагировать на публикации в СМИ по поводу его концертов. Он заявил, что судить о них нельзя только по кусочкам выступлений. Он вовсе не хотел никого «облить грязью», напротив, дескать, сильно переживает за свою родину и соотечественников. И собирается и в дальнейшем жечь своим глаголом.

Отметим, что после этого впервые публично поддержала Максима Галкина его жена Алла Пугачева, которая попросила в соцсетях услышать ее мужа.

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