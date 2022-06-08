«Ее позвали, сами знаете куда»: Иосиф Оганесян намекнул на возвращение Саши Черно на «Дом-2»

Накануне произошло судьбоносное событие в жизни супругов, экс-участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Пара разъехалась. Временно или навсегда, пока не ясно.

Сейчас супруги занимаются тем, что активно общаются каждый со своей аудиторией в соцсети.

Иосиф Оганесян в микроблоге намекнул, что Сашу Черно пригласили на «Дом-2».

«Стоило мне уехать, как Сашу позвали, сами знаете куда. Я думал, она откажется, но нет», — поделился Иосиф Оганесян.

Он заявил, что его супруга вольна делать то, что хочет. А вот что касается Иосифа, то сейчас ему кажется, что он больше никогда никого не полюбит.

«Ладно, это ее жизнь. И пусть делает то, что считает нужным. Но чтобы еще раз я позволил себе любить, никогда», — категоричен Иосиф Оганесян.

Саша Черно пока свое возможное появление на «Доме-2» не прокомментировала. Она рассказала, что записалась на танцы и вокал. Начинает новую жизнь свободной женщины.

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