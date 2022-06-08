Даже гулит и визжит: Наталья Фриске запечатлела, как двухмесячная дочка играет с воздушным шаром

Наталья Фриске является сестрой знаменитой певицы Жанны Фриске, которая была солисткой группы «Блестящие» и смогла построить сольную карьеру. Однако артистка умерла в 40 лет.

Примечательно, что у нее остался сын Платон, которого растит его папа Дмитрий Шепелев. А вот Наталья в этом году стала мамой. Она решила назвать дочку Луной.

8 июня малышке исполнилось два месяца. Наталья призналась, что материнство для нее оказалось не таким сложным, как говорили друзья. Она высыпается, успевает делать домашние дела и ухаживать за собой.

Если нужно, то бабушка и дедушка с радостью приглядывают за крохой. Фриске отметила, что малышка похожа и на бабушку с дедушкой и на маму.

На этот раз Наталья засняла, как дочка лежит в специальном коконе и играет с воздушным шариком, который привязали к ее ножке. Луна дрыгала ручками, гулила и визжала.

«Понравился шарик», — отметила новоиспеченная мама.

Примечательно, что поклонники разглядели лицо крохи. Многие отметили, что она похожа на маму. «Какая красавица», «Просто чудо», «Любуюсь этой красоткой», «Ну я прям тащусь», «Она ваша копия», «Маленький пухлый ангелок», — прокомментировали кадры подписчики.

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