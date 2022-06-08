Леонид Агутин прокомментировал слухи о его отъезде из России

Известный музыкант Леонид Агутин заявил: ни он, ни его супруга, певица Анжелика Варум, не собираются уезжать из страны. В последнее время в СМИ появилось множество предположений и домыслов на этот счет, но Агутин призывает им не верить:

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету».

Не так давно в интернете можно было прочесть о том, что Агутин и Варум участвовали в выступлении в поддержку Украины, писали также об их отъезде из страны. Музыкант уверяет: все это — неправда. Он представил убедительные опровержения в своем аккаунте, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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