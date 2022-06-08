«Тебе сто миллионов нужны или отношения?»: Юлия Белая и Тигран Салибеков поскандалили из-за денег

Отношения участников «Дома-2» Юлии Белой и Тиграна Салибекова под угрозой.

Вернувшийся на «Дом-2» многодетный отец Тигран Салибеков крутит роман с эффектной брюнеткой Юлией Белой. Но девушка оказалась крепким орешком, с которым Тиграну явно не совладать.

Юлия Белая не скрывает, что от мужчин ей нужны деньги. А в этом вопросе Тигран Салибеков полный профан. В их семье с Юлией Салибековой за финансовое благополучие отвечал не он, а жена.

В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как Тигран Салибеков учинил разборки с Юлией Белой.

«Ты мне скажи, ты зачем эту тему начинаешь? С Владом, с бывшим, сто миллионов…» — нервно поинтересовался у Белой Салибеков. «Я денег хочу. Мужики приходят и уходят, а деньги остаются», — откровенно ответила та. «Окей. Зачем мы с тобой тогда продолжаем. Тебе деньги нужны или отношения?» — разозлился Салибеков.

Тут вскипела уже Юлия Белая. Она закричала на Тиграна, что это ее жизнь и потребовала не лезть и выносить ей мозг.

Судя по всему, отношения этой пары обречены.

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