«Имеющий уши да услышит»: Пугачева впервые открыто поддержала Галкина

В последнее время все чаще стали говорить о том, что Максим Галкин разорвал последние мосты с Россией. Да и сам комик, похоже, отлично это понимает, и его слова звучат все увереннее и резче.

При этом Алла Пугачева все это время оставалась в тени своего самоуверенного мужа. Нигде ни разу не высказалась о современных непростых реалиях, никого не ругала. Только пару раз выступила в собственную защиту. И то сделала это деликатно, без оскорблений. А потом еще заявила, что к сентябрю вернется вместе с детьми в Россию.

Многие ее поклонники решили, что домой она приедет без мужа, которого, не исключено, и не поддерживает. Певец Данко и вовсе заявил, что Максим Галкин держит Аллу Пугачеву «в плену».

И вот впервые с момента отъезда в Израиль Алла Пугачева открыто встала на сторону своего мужа. Вначале комик выставил в своих соцсетях видео о том, что он преданно любит Россию и будет, дескать, и дальше выступать во имя нее. И отказался от ярлыка СМИ, что он «поливает грязью» свою родину.

Алла Пугачева сделала репост этого видео на своей страничке и написала: «Имеющий уши да услышит».

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно