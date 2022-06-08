Красота неземная: Михалкова в прозрачной одежде со вставками вместо белья оказалась в отеле

Стилист и телеведущий Александр Рогов рекомендовал новую разработку модельеров дамам, которые любят демонстрировать красоту своей фигуры.

Платья и блузы, которые стали хитом этого сезона, имеют прозрачные вставки в области декольте, талии и на юбке. Они и прикрывают тело, и делают манящий акцент.

В них можно и нужно ходить без белья, чтобы не светить лишним. В данном случае роль бра выполняют вставки.

Именно такой наряд выбрала для фотосессии артистка Юлия Михалкова. Звезда продемонстрировала роскошную фигуру, позируя в интерьерах дорогого отеля.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.