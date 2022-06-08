Когда влюблен: Арзамасова в струящемся платье предстала в объективе Авербуха

Актриса проводит отпуск с мужем-фигуристом на морском побережье. Она поделилась умилительным видео.

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Примечательно, что актриса уже давно стала звездой благодаря сериалу «Папины дочки».

Она продолжила сниматься в фильмах, а также стала играть в театре. Лиза много лет не говорила о личной жизни, но теперь уже не скрывает свой брак с Ильей Авербухом.

Влюбленные сыграли свадьбу и уже растят маленького сына Льва. Фигурист признавался, что они намерены скоро завести еще одного ребенка. Обычно они вместе появляются на разных мероприятиях.

Но на этот раз супруги приехали на отдых в Турцию. Арзамасова наряжается в женственные наряды. Накануне они устроили ужин на побережье. Тогда актриса щегольнула в топе и струящейся юбке.

А вот на следующий день Илья заснял жену, которая миловалась на кровати в черном шифоновом платье. Она стала корчить гримасы.

«Я думала, что «фотограф», а оказалось, что видео оператор Илья», — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у них настоящие гармоничные отношения.

«У вас талант гримасничать», «Лиза, вы такая милая и очаровательная», «Вы прекрасны! Даже не надо улыбаться! Молодость всегда», «Отличные фото получились, так мило», «Лиза вы такая милая и очаровательная», «Вы прекрасны! Даже не надо улыбаться! Молодость всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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