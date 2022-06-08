В Италии с дочкой? Вера Брежнева засняла моложавую маму в роскошном ресторане в день ее рождения

Восьмого июня в семье экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой праздник. День рождения у мамы звезды — Тамары Галушки.

Вера Брежнева в микроблоге назвала этот день самым важным.

«Сегодня важный и любимый день всей нашей семьи. День рождения нашей главной женщины Тамары Галушки», — написала Вера Брежнева.

Она добавила, что ее маме исполнилось семьдесят лет. В честь юбилея Вера Брежнева поделилась снимком мамы. В кадре Тамара Галушка предстала в белом наряде за столиком на открытой веранде ресторана.

Судя по всему, все происходит в Италии. Об этом свидетельствует пейзаж, который виднеется за спиной Тамары Галушки.

Известно, что Вера Брежнева уже больше трех месяцев живет в Италии, где у нее и ее мужа Константина Меладзе имеется элитная недвижимость.

Напомним, на днях Вера Брежнева показала в микроблоге вид на озера Гарда, неподалеку от которого находится ее вилла.

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