Провинциальная челочка, сальный блеск: переставший следить за собой Галкин вышел на связь из Израиля

Совсем недавно примерно так же выглядела Ксения Собчак.

Похоже, что в Израиле российских звезд захватывает одна и та же болезнь, которую смело можно называть «синдромом Собчак». По какой-то причине селебрити перестают за собой следить, но при этом не забывают себя показывать российской публике на видео в Сети.

Напомним, ранее сбежавшая в Израиль Ксения Собчак стала записывать программы с грязными сальными волосами, порой забыв даже причесать их. Она не скрыла, что находится в таком потрясении, что просто не может заставить себя это сделать. Однако вернувшись домой Ксения внезапно похорошела, вспомнила про макияж и прически.

Теперь этой болячкой заболел Максим Галкин, чей «отпуск» затянулся уже на несколько месяцев. Он появлялся перед поклонниками то лохматым, то небритым, то стриженым «под ежика». В своем очередном видео в соцсетях он предстает со смешной провинциальной челочкой по прямой линии и то ли мокрыми, то ли просто потными волосами.

При этом опытный артист почему-то выбирает явно неудачный фон — какие-то металлические ворота. Похоже, что муж Аллы Пугачевой тоже просто забил на свою внешность и впечатление, которое он производит на публику.

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