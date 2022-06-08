Нетребко в платье оверсайз с модным воротничком отметилась в Гайд-парке в Лондоне

Оперная дива на несколько дней приехала в Великобританию. Она успела посетить самые замечательные места.

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что бывала во многих странах, и сама королева Швеции была однажды на ее концерте.

Примечательно, что в этом году артистка несколько месяцев не выступала на сцене, так как с ней перестали работать некоторые театры и даже компании. Но весной звезда возобновила выступления в Европе.

У Анны стали появляться свободные дни. Она уже отдохнула дома в Вене, а теперь проводит время в Великобритании.

Певица смогла повеселиться на английской свадьбе у друзей и в женственном наряде поужинать в старинном ресторане. А вот 8 июня она посвятила день прогулке по Лондону. Нетребко посетила особняк, который является музеем.

Она предстала в платье длины до колена кремового цвета с белым модным воротничком. Наряд оверсайз позволил ей сделать акцент на изящных щиколотках. Певица собрала волосы и решила дополнить лук кроссовками. Анна также прогулялась по знаменитому Гайд-парку.

«Всем привет из лондонского Гайд-парка. Тут так красиво! Прекрасная погода, и мы гуляем. Один с половиной день в Лондоне! Надо успеть все посмотреть! Мы посетили потрясающий музей, о котором я никогда не слышала. Сделаю обязательно репортаж, как особняк с роскошными картинами Диего Веласкеса, Эрика Бранда», — поделилась звезда.

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