Старший уже ростом с маму: Юлия Салибекова показала на одном фото троих повзрослевших сыновей

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом своих детей, Тиграном Салибековым, стала чаще публиковать в микроблоге снимки с сыновьями.

Многодетная мама максимум времени посвящает подрастающим наследникам — Ролану, Эльдару и Баграту.

На это раз Юлия Салибекова запечатлелась с сыновьями во время игры на детской площадке. На снимке Юля Салибекова позирует рядом со старшим из детей — десятилетним Роланом. Юля запрокинула руку на плечо сыну и оперлась на мальчика.

«Мои три солнышка», — подписала она кадр.

Поклонники Юлии Салибековой отметили, что за последнее время Ролан Салибеков заметно подрос и возмужал. А некоторым показалось, что мальчик прибавил в весе. Вероятно, это произошло по причине переживаний из-за развода родителей.

«Старший сын у вас поправился. Наверно, ему стало комфортно, спокойно. Вот и результат!», «Или, наоборот, переживает из-за развода мамы и папы», «Ролан так поправился, возмужал», — высказались в Сети.

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