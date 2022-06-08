Кристен Стюарт запускает шоу про геев – охотников за привидениями

Знаете все эти шоу, в которых отважные блогеры отправляются в дома с привидениями и прочие параномальные места, чтобы снять гостей из других миров либо доказать, что их не существует? Так вот, представьте себе такое шоу, только с геями и трансгендерами в качестве ведущих и экспертов. Представили? Теперь ловите новость.

32-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт объединилась со звездным стилистом Си Джей Ромеро, чтобы создать шоу охотников за привидениями, героями которого будут представители ЛГБТ-сообщества всех мастей.

«Я ужасно рада объявить, что я объединяюсь со Scout Productions, продюсерами Queer Eye, Legendary и The Hype над самым веселым, самым забавным, самым захватывающим квир-шоу об охоте за привидениями, — анонсировала проект Стюарт в социальных сетях. — Нам нужно найти самых невероятных охотников за привидениями ЛГБТК+, специалистов по паранормальным явлениям, медиумов, экстрасенсов, следователей».

Итак, заявку на участие в шоу могут подать все желающие старше 18 лет, кто как-либо связан с изучением паранормальных явлений. Люди с традиционной ориентацией, проходите мимо.

Для тех, кто удивился, почему звезда «Сумерек» стала лицом такого проекта, напомним, что Кристен является открытой бисексуалкой и собирается выйти замуж за свою подругу-сценаристку.

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