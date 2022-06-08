«Россия любимая!»: Галкин с мокрыми волосами поспешил оправдаться за «поливание грязью» соотечественников

Артиста разозлили статьи, которые пишут о нем на родине.

Оказывается, Максим Галкин пристально следит за тем, что пишут о нем в России. Его выступления в Израиле появились сейчас в Сети, и далеко не у всех они вызвали восторг.

Комик не очень лестно (мягко говоря) высказался в своих сатирических произведениях об обществе, в котором жил совсем недавно, также прошелся по любви россиян выпить и отдохнуть с размахом в Египте.

Журналисты описали эти выступления как «обливание грязью», что разозлило Галкина. Даже не просушив после душа или купания в море волосы, артист поспешил записать гневное ответное видео, опубликовав в своем телеграме.

«Тут отдельные средства массовой информации пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию!» — сказал муж Аллы Пугачевой.

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