Скоро рожать: беременная Катя Токарева из «Дома-2» обнажила большой живот

Пара экс-участников «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян готовятся впервые стать родителями.

В конце мая Катя Токарева рассекретила свою беременность, сообщив, что находится уже на довольно приличном сроке ожидания малыша.

Катя Токарева без стеснения демонстрирует свои изменившиеся формы. На фото в микроблоге она предстала в легинсах, задрав наверх кофту так, чтобы стал виден ее огромный живот.

«33 недели и 6 дней, — озвучила точный срок беременности Катя Токарева. — За всю беременность не было токсикоза, усталости, я ходила быстрым шагом».

Увидев огромный живот Кати Токаревой на 34-й неделе беременности, подписчики задались вопросом, не ждет ли она, случайно, двойню.

Но нет. Катя Токарева уже рассказывала ранее, что малыш у них с Юрием Слободяном будет один, пара ждет сына.

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