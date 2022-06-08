«Я живу с Аминой»: Даня Милохин представил свою новую возлюбленную-азербайджанку

Тиктокер недавно купил квартиру в центре Москвы.

Блогер Даня Милохин в эфире программы «PRO-новости» рассказал о своей новой девушке. Это популярная стримерша Амина Tenderlybae.

«Я приехал на день рождения к Гусейну Гасанову из дома, из квартиры. Я живу в центре, понимаете. Я живу с Аминой». Даня Милохин

Новая возлюбленная блогера подтвердила, что они вместе. «Он купил таунхаус недавно. У него там живут уборщицы и собаки. Мы вместе вчера убирались. Живем вместе и с тремя собаками. Первые два этажа мои, остальные — его. А один этаж для уборщиц», — заметила молодая стримерша, которой в этом году исполнилось 20 лет.

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Амина Tenderlybae — российская стримерша и певица. Она родилась в Москве, по национальности является азербайджанкой.

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