Сама женственность: постройневшая Пегова в алом мини-платье вышла на променад в Минске

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что любит проводить время с коллегами. В ее копилке десятки разных работ. Многие ее видели в сериале «Акушерка».

Другие смотрели сериал «Родные», где она играла с Сергеем Буруновым. Не так давно артистка также поработала с Дмитрием Нагиевым. Примечательно, что звезду можно увидеть и в телевизионных шоу.

Не раз Ирина удивляла публику своими танцами и пластичностью. Она участвовала в шоу «Ледниковый период», где получала похвалу судей. Тогда актриса также похудела и теперь носит еще более женственные наряды.

После встречи с дочкой Татьяной она снова уехала на съемки в Минск. Пегова вышла на променад, облачившись в алое силуэтное мини-платье с рюшами. Она была с неброским макияжем.

«Кинообъектив! Побежали гулять! Как ждала тебя, так ждала. Я про обед и про лето с одинаковой силой жажды», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она похорошела. «Такая нежная! Столько жизни в этой улыбке!», «Вы настоящая, вы живая, вы энергичная, вы красавица!», «Какая вы божественная и красивая», «Очень постройнели», «Платье роскошно сидит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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