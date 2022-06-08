«Демонстрация адского лицемерия»: Юлия Меньшова высказалась о возвращении в Россию магазинов масс-маркета

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова уверена, что в походах торговых компаний туда-сюда нет никакой позиции.

В эту среду, 8 июня, стало известно, что до конца этого месяца на российский рынок намерены вернуться магазины испанской торговой компании, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti и другие. В феврале этого года они заявили об уходе из нашей страны на фоне событий в мире.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова в телеграм-канале дала свою оценку демаршам компаний, сначала ушедших с российского рынка, а теперь вернувшихся или же объявивших о возвращении.

«Я вот думаю: а как это технически происходит в нашем безумном мире? То есть буквально кто-то звонит «главному» и говорит: так, срочно надо сделать вид, что вы закрываетесь! Потери вашей прибыли никого не интересуют! А потом кто-то также шепотом говорит в трубку: все, эмоциональная буря в мире поутихла, ладно — можете снова открываться», — порассуждала Юлия Меньшова.

Она четко сформулировала свою позицию, назвав подобные решения руководства компаний лицемерием и диктатурой, которой обязан подчиняться бизнес.

«В целом, для меня все эти уходы и возвращения крупных торговых компаний — демонстрация какого-то адского и постыдного лицемерия. Позиции, в которой нас так усиленно пытались уверить, в этом всем нет — ровно никакой. Зато есть максимально наглядный пример чудовищной диктатуры «новой этики», где под козырек вынужден брать даже бизнес», — заключила Юлия Меньшова.

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