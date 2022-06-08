«Несостоявшаяся карьера лингвиста, связь с Высоцким»: Садальский – о личной жизни Максаковой

По словам актера, у его подруги очень тяжелый характер.

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» опубликовал снимок, на котором можно увидеть звезд советского экрана — Людмилу Максакову, Владимира Высоцкого и Олега Даля.

«Жизнь уважаемой и обожаемой Людмилы Максаковой очень яркая и насыщенная. Несостоявшаяся карьера лингвиста, связь с Владимиром Высоцким, многочисленные ухажеры и тяжелый, ух какой тяжелый характер». Станислав Садальский

Как отметил Станислав Садальский, последняя премьера Людмилы Максаковой «Каласс» получилась ошеломительной. Он посоветовал бежать и смотреть спектакль всем, пока не поздно.

Напомним, что Людмила Максакова — советская и российская актриса, певица. Она — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии России. С 1961 года — актриса Государственного академического театра имени Вахтангова.

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