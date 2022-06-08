«Стукачество поощряется, заушательство приветствуется»: Кушанашвили заступился за Покровского

Как отметил телеведущий, сегодня одобряется ябедничество и это очень прискорбно.

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» заступился за музыканта Максима Покровского, которого полиция проверяет на экстремизм после выхода новой песни.

Как отметил Кушанашвили, у него прекрасное отношение с Покровским. При этом он заметил, что никогда не понимал его музыку. В то же время Покровский был в недоумении, как Кушанашвили насобачился доводить людей до белого каления. Они, как считает телеведущий, оба сверхэмоциональные, что и помогло найти общий язык.

«Стукачество поощряется, заушательство приветствуется, ябедничество одобряется, а это значит, дело швах. Ну, хотя бы я скажу, что заявители на 99,9 процентов — ублюдки». Отар Кушанашвили

Напомним, что Максим Покровский позволил себе за последнее время ряд негативных антироссийских высказываний. Против него могут возбудить уголовное дело.

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