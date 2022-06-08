«Права женщин откатываются назад»: Эмбер Херд отреагировала на выход Джонни Деппа в TikTok

Пока актер празднует победу в суде, его бывшая жена готовится обжаловать решение присяжных.

Доказав в суде, что он не домашний тиран, Джонни Депп зарегистрировался в TikTok, опубликовал там музыкальное видео со своими фанатами и сердечно поблагодарил поклонников.

«Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе прошли один и тот же путь. Мы поступили правильно вместе, и все потому, что вам не все равно. А теперь мы все вместе будем двигаться вперед», — написал 58-летний актер под роликом.

Посыл Джонни для своих фанов вполне понятный, но он очень расстроил проигравшую сторону — его бывшую жену Эмбер Херд, которая безрезультатно пыталась доказать, что звезда «Пиратов Карибского моря» избивал ее.

больше по теме У Эмбер Херд нет 10 миллионов долларов, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу Об этом рассказала адвокат актрисы.

Журналисты портала ET обратились за комментарием к пресс-секретарю актрисы и вот какой ответ получили:

«Поскольку Джонни Депп говорит, что он «двигается вперед», то права женщин откатываются назад, — говорится в заявлении. — Послание этого вердикта суда к жертвам домашнего насилия заключается в том, чтобы бояться вставать и высказываться».

Пока Депп радуется своей победе и ждет новых контрактов, Херд чувствует себя одинокой и потерянной. Источник издания говорит, что актриса «как будто потеряла много друзей». Ей грустно, что люди, которые, как она надеялась, поддержат ее, в итоге не поддержали. Ну и напомним, что она собирается обжаловать вердикт суда.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.