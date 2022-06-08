«Николай был гораздо образованнее Андрея»: бывшая жена Кончаловского прошлась по его интеллекту

Наталия Аринбасарова поставила экс-супруга на место после того, как тот решил задеть ее второго мужа.

Актриса и балерина Наталия Аринбасарова вспомнила былые обиды на своего первого мужа Андрея Кончаловского.

Она заявила, что режиссер, якобы, сам не написал ни одной своей книги. Все делал за него нанятый журналист, который однажды нагло приписал ей несуществующие слова о матери.

Кроме того, Аринбасарова прошлась по интеллекту бывшего мужа, когда журналист «Экспресс газеты» вспомнил слова из мемуаров Кончаловского «Низкие истины» о том, что второй муж актрисы художник Николай Двигубский был, якобы, не очень далеким человеком.

«Николай был гораздо образованнее Андрея. Поражал своими эрудицией и знаниями. Когда мы приезжали в новую страну, новый город, он рассказывал всю историю, знал о местных традициях… А свои книги Кончаловский не писал вообще», — встала на защиту второго избранника мама Егора Кончаловского.

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