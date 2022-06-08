«Люблю, как и прежде»: Лера Кудрявцева в розовой маечке предстала в обнимку с мужем на яхте

Известная телеведущая Лера Кудрявцева восьмого июня отмечает сразу две важные даты — годовщину отношений и свадьбы с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.
В честь этих двух событий Лера Кудрявцева сделала то, на что решается довольно редко. Звезда поделилась совместным и очень нежным снимком с мужем.
Кадр был сделан во время отдыха пары в теплых краях. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров лежат в обнимку на яхте. Блондинка облачена в шорты и ярко-розовую майку, подхватив волосы лентой. Игорь Макаров полуобнажен, он в одних шортах и бейсболке.
«10 лет вместе. 9 — официально! Люблю, как и прежде», — призналась публично в любви к мужу Лера Кудрявцева.
Первой на снимок отреагировала телесваха, ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева.
«Клевые!» — написала она.
К поздравлениям паре присоединились Катя Гордон, Мария Голубкина, Лена Борщева и другие звезды.
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