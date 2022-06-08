«Глаза то голубые, то серые»: Наталья Фриске раскрыла, на кого похожа кроха-дочка

Сестра Жанны Фриске отметила, что у нее растет суперспокойный ребенок. Она также позволяет бабушке и дедушке с ней проводить время.

Наталья Фриске является бывшей участницей группы «Блестящие». Однако она была недолго частью коллектива, в отличие от своей сестры Жанны, которая большую часть жизни выступала на сцене.

В этом году Наталья родила дочку Луну, которая стала отрадой для бабушки и дедушки.

8 июня она отметила важную дату — наследнице исполнилось два месяца. Новоиспеченная мама привыкла к новым обязанностям. Она часто гуляет с наследницей и наряжает ее в костюмчики.

А дома Фриске носит ее в рюкзаке-кенгуру и нежится с ней по утрам. На этот раз она поделилась кадром, не скрыв лицо малышки. Звезда рассказала, на кого похожа кроха.

«Нам сегодня уже 2 месяца. Прям до сих пор не верю, что это моя дочь. Всех так сильно интересует, на кого она похожа. Мне кажется, на всех понемногу. Иногда на дедушку, иногда на бабушку, иногда на меня. Глаза то голубые, то серые. Я, если честно, думала что будет очень тяжело. Все пугали, говорили: «Готовься! Не будешь высыпаться, она не будет тебе давать спать, не будет личного времени». Знаете, я высыпаюсь, успеваю все, и с ребенком успеваю заниматься, и поесть приготовить, и убраться, и себя в порядок привести. Мама мне помогает только тогда, когда нужно к врачу мне съездить. Иногда обижается, что не прошу помощи. Ну а зачем, когда сама справляюсь, ей остается только нянчить и сюсюкать. Луна растет в такой любви, что не передать словами. Все детки разные, я понимаю, что у кого-то с первых дней колики, ну или еще что-то… Нас эта беда прошла стороной. Тьфу, тьфу, тьфу. Ребенок у меня суперспокойный, сама порой удивляюсь, за что мне такое чудо. Иногда, конечно, ругается, но это, наверное, больше просит внимания и любви: как только ее целую, сразу улыбается», — написала Наталья.

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