«Будет называться по-другому»: Александр Акопов рассказал о будущем «Кинотавра» в Сочи

Как отметил продюсер, он бы не хотел обсуждать личность режиссера Александра Роднянского.

Продюсер Александр Акопов заявил, что кинофестиваль в Сочи продолжит свое существование. Правда, у него будет, скорее всего, другое название.

«Фестиваль в Сочи будет. Я не сомневаюсь. Все привыкли ездить в Сочи на фестиваль. Это хорошее событие, все там встречаются. Отменить такую вещь, как кинофестиваль нельзя. Он, скорее всего, будет называться по-другому. Это очевидно. Он нужен с точки зрения тусовки. Я туда всегда езжу. Там собирается вся российская киноиндустрия». Александр Акопов

При этом Александр Акопов не стал обсуждать личность главного идейного вдохновителя «Кинотавра» Александра Роднянского, который позволил себе несколько антироссийских высказываний. «Можно я воздержусь от комментариев», — заметил Александр Акопов.

Напомним, что Александр Акопов создал такие шедевры российского кинематографа, как сериалы «Бригада», «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».

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