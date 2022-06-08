«Будет называться по-другому»: Александр Акопов рассказал о будущем «Кинотавра» в Сочи

Продюсер Александр Акопов заявил, что кинофестиваль в Сочи продолжит свое существование. Правда, у него будет, скорее всего, другое название.
«Фестиваль в Сочи будет. Я не сомневаюсь. Все привыкли ездить в Сочи на фестиваль. Это хорошее событие, все там встречаются. Отменить такую вещь, как кинофестиваль нельзя. Он, скорее всего, будет называться по-другому. Это очевидно. Он нужен с точки зрения тусовки. Я туда всегда езжу. Там собирается вся российская киноиндустрия».
При этом Александр Акопов не стал обсуждать личность главного идейного вдохновителя «Кинотавра» Александра Роднянского, который позволил себе несколько антироссийских высказываний. «Можно я воздержусь от комментариев», — заметил Александр Акопов.
Напомним, что Александр Акопов создал такие шедевры российского кинематографа, как сериалы «Бригада», «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».
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